Попало на видео: боевики ВСУ подорвались в американской бронемашине
Боевики ВСУ подорвались в американской бронемашине
Фото, видео: Reuters / ANNEGRET HILSE; 5-tv.ru
Мало кто успел забрать с собой оружие.
В сеть попали кадры подрыва американской бронемашины, в которой находилось около десятка боевиков ВСУ. Что происходило после удара, успел снять на видео один из националистов.
Подбитую машину они покидали в спешке. При этом, как отмечается, мало кто успел забрать с собой оружие.
Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.
Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что десантники армии России уничтожили отряд ВСУ под Артемовском.
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