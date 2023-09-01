На Украине договорились о поставке ВСУ некачественных продуктовых наборов

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Алиса Сахарова
Алиса Сахарова 74 0

МО Украины договорилось о поставке ВСУ некачественных продуктовых наборов

На Украине договорились о поставке ВСУ некачественных продуктовых наборов

Фото: Reuters / VIACHESLAV RATYNSKYI

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Сделку подтверждало министерство обороны Украины.

Министерство обороны Украины заключило договор с компанией на поставку украинским войскам один миллион некачественных продуктовых наборов на сумму 430 миллионов гривен (около 11,7 миллиона долларов), в суде контракт был оспорен. Об этом заявил офис украинского генпрокурора в Telegram-канале.

Офис генпрокурора предотвратил поступления некачественных продовольственных наборов украинской армии.

«Прокуроры <…> в суде доказали незаконность положений дополнительного соглашения к договору о закупке продуктовых наборов для военнослужащих ВСУ, заключенной министерством обороны Украины с коммерческим обществом», — отмечается в сообщении.

Договор предусматривал закупку продуктов, не соответствующих нормам питания военнослужащим. Также ведомство зафиксировало факт принятия украинским министерством обороны Украины некачественных изделий.

К слову, 25 января глава департамента госзакупок МО Украины Богдан Хмельницкий был отправлен в отставку на фоне скандала с закупкой продуктов для украинской армии по завышенным ценам.

В феврале СБУ выявила очередную схему воровства средств на 3,2 миллионов гривен, выделенных для питания украинских военных. Вместо того чтобы поставлять средства в ВСУ, мошенники выводили деньги через аффилированные фирмы.

Ранее 5-tv.ru писал, что Украина внесла корпорации PepsiCo и Mars в список «спонсоров войны».

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На Украине договорились о поставке ВСУ некачественных продуктовых наборов

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