Украина внесла корпорации PepsiCo и Mars в список «спонсоров войны»

Украина официально внесла корпорации PepsiCo и Mars в список «международных спонсоров войны» из-за их присутствия на рынке России. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на заявление украинского Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

«Несмотря на заявления о сокращении своего бизнеса, прекращении рекламной деятельности и производства своей продукции, они продолжают работать в России», — говорится в сообщении.

Украина также обвинила корпорации в том, что они не определились с тем, чьей конкретно стороны они придерживаются в текущем конфликте.

Ранее 5-tv.ru писал, что Украина внесла компанию-владельца AliExpress в список «спонсоров войны». НАПК нашел две причины, чтобы добавить организацию в этот реестр.