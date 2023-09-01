Украина внесла корпорации PepsiCo и Mars в список «спонсоров войны»
Чем деятельность организаций не угодила чиновникам в Киеве?
Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov
Украина официально внесла корпорации PepsiCo и Mars в список «международных спонсоров войны» из-за их присутствия на рынке России. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на заявление украинского Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).
«Несмотря на заявления о сокращении своего бизнеса, прекращении рекламной деятельности и производства своей продукции, они продолжают работать в России», — говорится в сообщении.
Украина также обвинила корпорации в том, что они не определились с тем, чьей конкретно стороны они придерживаются в текущем конфликте.
Ранее 5-tv.ru писал, что Украина внесла компанию-владельца AliExpress в список «спонсоров войны». НАПК нашел две причины, чтобы добавить организацию в этот реестр.
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