Украина внесла корпорации PepsiCo и Mars в список «спонсоров войны»

|
Анастасия Панкова
Анастасия Панкова 23 0

Чем деятельность организаций не угодила чиновникам в Киеве?

Украина внесла корпорации PepsiCo и Mars в список «спонсоров войны»

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Украина официально внесла корпорации PepsiCo и Mars в список «международных спонсоров войны» из-за их присутствия на рынке России. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на заявление украинского Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

«Несмотря на заявления о сокращении своего бизнеса, прекращении рекламной деятельности и производства своей продукции, они продолжают работать в России», — говорится в сообщении.

Украина также обвинила корпорации в том, что они не определились с тем, чьей конкретно стороны они придерживаются в текущем конфликте.

Ранее 5-tv.ru писал, что Украина внесла компанию-владельца AliExpress в список «спонсоров войны». НАПК нашел две причины, чтобы добавить организацию в этот реестр. 

Тема:
Спецоперация
1 сент
«Не может повлиять»: в Кремле оценили размещение военных предприятий на Украине
1 сент
«Росатом»: ядерные объекты России остаются целью атак Киева
1 сент
Шойгу поздравил слушателей Военной академии Генштаба ВС РФ с 1 сентября
1 сент
Десантники армии России уничтожили отряд ВСУ под Артемовском
1 сент
Российские гаубицы превращают в пыль укрепления ВСУ
1 сент
Потеряли ближайшего союзника: в Британии горюют из-за отставки Уоллеса и ситуации на Украине
1 сент
Минобороны: ПВО успешно отразила атаку дрона над Белгородской областью
1 сент
Доказано: БМП-3 превзошла M2 Bradley по характеристикам
1 сент
«Позвонить в Киев»: в США нашли способ быстро прекратить конфликт на Украине
1 сент
Российские силы поразили два пункта временной дислокации ВСУ в ДНР
+25° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
96.33
0.40 104.94
0.49
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 4 по 10 сентя...

Последние новости

15:23
Женщину, укравшую мощи Николая Чудотворца, отпустили домой: но есть нюанс
15:18
Новая зависимость: Германия «подсела» на удобрения из России
15:10
Путин: за последние 4,5 года было построено более 900 школ
15:09
Тревожный знак: в Японии впервые нашли тритий у места сброса воды с «Фукусима-1»
15:06
Пятый канал подводит итоги акции «День Добрых Дел» для Анура из Подмосковья
15:03
«Спали под дверью, приезжали в другие города»: Наталью Рудову преследовал фанат

Сейчас читают

Страсть вспыхнет вновь: ТОП способов улучшить отношения с партнером
Актриса Сильвина Луна умерла на 44-м году жизни из-за последствий пластики
Повторили 1943 год? Могли ли свергнутого президента Нигера намеренно заразить малярией
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России