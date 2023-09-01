Кириенко рассказал о привлечении школьников к молодежным форумам

Российский лидер неоднократно отмечал, что у каждого человека должна быть возможность для самореализации.

Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко рассказал 5-tv.ru о процессе привлечения школьников к молодежным мероприятиям, проходящим в стране, по примеру форума «Территория смыслов».

По его словам, дети приглашаются на все молодежные форумы и привлекаются в молодежные учебные центры. Так, например, открытием «Сенежа» завершается формирование цепи молодежных общеобразовательных центров, которые построены по одной системе.

Кириенко отметил, что такие действия стали возможны благодаря инициативе президента России Владимира Путина, который отмечал, что у каждого человека должна быть возможность реализоваться.

«Ребята могут принять участие в проектах президентской платформы „Россия — страна возможностей“, „Движение первых“, „Общество знания“, конкурсах „Большая Перемена“, „Твой ход“ и еще огромное количество проектов», — рассказал он.

Также Кириенко отметил, что президент, встречаясь с подрастающим поколением, показывает пример министрам, губернаторам и руководителям крупных российских компаний.

Прежде в этот день Владимир Путин посетил мастерскую управления «Сенеж», на территории которой провел открытый урок «Разговор о важном» в честь Дня знаний.

Ранее 5-ru.ru писал, что Путин назвал интеграцию школ новых регионов в систему образования РФ важной задачей.