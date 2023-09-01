Кириенко рассказал о привлечении школьников к молодежным форумам

|
Алиса Сахарова
Алиса Сахарова Эксклюзив 25 0

Открытие «Сенежа» завершает формирование цепи крупных образовательных центров

Фото, видео: © РИА Новости / Виталий Невар; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Российский лидер неоднократно отмечал, что у каждого человека должна быть возможность для самореализации.

Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко рассказал 5-tv.ru о процессе привлечения школьников к молодежным мероприятиям, проходящим в стране, по примеру форума «Территория смыслов».

По его словам, дети приглашаются на все молодежные форумы и привлекаются в молодежные учебные центры. Так, например, открытием «Сенежа» завершается формирование цепи молодежных общеобразовательных центров, которые построены по одной системе.

Кириенко отметил, что такие действия стали возможны благодаря инициативе президента России Владимира Путина, который отмечал, что у каждого человека должна быть возможность реализоваться.

«Ребята могут принять участие в проектах президентской платформы „Россия — страна возможностей“, „Движение первых“, „Общество знания“, конкурсах „Большая Перемена“, „Твой ход“ и еще огромное количество проектов», — рассказал он.

Также Кириенко отметил, что президент, встречаясь с подрастающим поколением, показывает пример министрам, губернаторам и руководителям крупных российских компаний.

Прежде в этот день Владимир Путин посетил мастерскую управления «Сенеж», на территории которой провел открытый урок «Разговор о важном» в честь Дня знаний.

Ранее 5-ru.ru писал, что Путин назвал интеграцию школ новых регионов в систему образования РФ важной задачей.

+25° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
96.34
0.01 104.61
-0.33
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 4 по 10 сентя...

Последние новости

23:09
«Улучшает качество»: зачем Наталья Штурм «вернула» себе девственность
22:57
«Родные места»: Путин посетил село Тургиново в Тверской области
22:47
Уроки сотрудничества: зачем Киргизии школы с обучением на русском языке
22:34
Центробанк сообщил о начале тестирования цифрового рубля в 13 банках
22:22
В Белом доме не стали поощрять удары ВСУ по территории России
22:10
В Польше выросло число заболевших легионеллезом

Сейчас читают

Страсть вспыхнет вновь: ТОП способов улучшить отношения с партнером
«Попадет на стол к россиянам»: чем грозит сброс радиоактивной воды с «Фукусимы»
Юта о своем эталоне: «Я ориентируюсь на Марину Девятову»
Я хочу любви: Туриченко о съемках клипа, свадьбе с любимой и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России