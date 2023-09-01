Путин назвал интеграцию школ новых регионов в систему образования РФ важной задачей

Интеграция школ новых регионов в систему образования России — одна из важнейших задач на сегодня. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.

«Прошу правительство России и впредь уделять особое внимание решению задач по интеграции школ, колледжей, вузов новых регионов в единую систему образования страны. Это один из ключевых вопросов интеграции», — подчеркнул глава государства в ходе церемонии открытия новых общеобразовательных учреждений в российских субъектах, в которой он принял участие по видеосвязи.

Путин отметил, что проблемы в сфере образования в новых субъектах РФ копились годами, и никто их не хотел решать. Сейчас же важно сделать все возможное для их устранения в ближайшее время.

Также российский лидер напомнил, что этот учебный год школы Донбасса, Херсонской и Запорожской областей провели уже по российским стандартам.