«Родные места»: Путин посетил село Тургиново в Тверской области

Глава государства ранее рассказывал, что этот регион — родина его предков.

Владимир Путин посетил село Тургиново в Тверской области — родину своих предков. Об этом его пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказал РИА Новости.

Отправиться в родные места президент решил после посещения «Сенежа» в Солнечногорске. В День знаний, 1 сентября, Владимир Владимирович провел там открытый урок.

«Это достаточно недалеко. Он посетил родные места для его рода. Видеоинформацию об этом мы на днях предоставим», — сообщил Песков.

Открытый урок транслировался онлайн, лично на нем присутствовали 30 школьников. Во время беседы с ними глава государства рассказал о своем дедушке из Тверской области. Вживую он его никогда не видел, но читал его письма, адресованные сыну.

По словам президента, его дедушка был простым деревенским человеком.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин впервые рассказал историю любви и смерти в своей семье.