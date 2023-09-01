«Она умирает и переживает за него!» — Путин впервые рассказал историю любви и смерти в своей семье

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 1 897 0

Президент России на примере трогательной истории показал, как силен духом российский народ.

Фото, видео: © РИА Новости / Михаил Климентьев; 5-tv.ru

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Президент России Владимир Путин проводит открытый урок для молодежи в День знаний. Глава государства, в числе прочего, вспомнил трогательную историю своей семьи, на примере которой показал величие российского народа.

Путин рассказал о любви и отношениях своих бабушки и дедушки, который воевал на фронте в годы Великой Отечественной и понимал, что теряет родную — женщина скончалась, так и не дождавшись любимого. Президент России вспомнил о письмах, которые писали друг другу его родные. В одном из них бабушка президента просила дедушку не переживать из-за ее смерти. Это для нее было важнее собственных недугов.

«Она пишет: „Не плач, не расстраивай меня“. Она умирает и переживает за него. Вы представляете, какая глубина отношений? Какая любовь, какая глубина отношений у наших простых людей! Как не брать с них не брать пример? Я понял, почему мы победили в Великой Отечественной войне: победить такой народ с таким настроем невозможно. Мы абсолютно были непобедимы. И сейчас такими являемся», — заключил президент.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин назвал интеграцию школ новых регионов в систему образования РФ важной задачей.

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