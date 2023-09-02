Нежеланный ребенок? Почему Карл III был разочарован рождением принца Гарри

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Рита Миронова
Рита Миронова 24 0

ABC: король Британии Карл III был расстроен, что принц Гарри родился не девочкой

Нежеланный ребенок? Почему Карл III был разочарован рождением принца Гарри

Фото: www.globallookpress.com / Stephen Lock

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В эксклюзивных аудиокассетах о принцессе Диане вскрылись новые секреты королевской семьи.

Король Великобритании Карл III был разочарован рождением принца Гарри, так как хотел дочь. Об этом сообщает телеканал ABC News.

В документальном фильме «Диана: Остальная часть ее истории» авторы материала нашли интересную деталь: принцесса Диана рассказывала одному из своих друзей, что муж (Карл III — Прим. ред.) на крестинах Гарри сказал, что хотел девочку. Рождение сына его «разочаровало».

Своим недовольством он поделился с мамой — королевой Елизаветой II, однако та отмахнулась от него и сказала быть благодарным за здорового ребенка.

Принцесса Диана родила принца Уильяма и принца Гарри в браке с Карлом III, когда он был еще принцем Чарльзом. В 1997 году, уже после развода, она погибла в автокатастрофе в возрасте 36 лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Гарри задумался о поездке на родину.

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