Держим курс: Индия запустила в космос станцию по изучению Солнца

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 13 0

Индия запустила в космос станцию по изучению Солнца

Фото, видео: AP; 5-tv.ru

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В чем особенность аппарата и когда ждать первые результаты?

Индия запустила в космос станцию по изучению Солнца. Информация об этом появилась на официальном сайте Индийской организации космических исследований. Там же велась трансляция события.

Уже известно, что станция полностью автоматическая. Ее отправили в космос при помощи ракеты-носителя Polar Satellite Launch Vehicle с космодрома, расположенного на острове Шрихарикота в Бенгальском заливе.

Миссия Aditya-L1 — первая в мире, реализуемая именно для изучения Солнца. Ученые отмечают, что запуск прошел абсолютно успешно, без каких-либо погрешностей.

Уникальный космический аппарат оснащен мощнейшими приборами для фиксации изменений на поверхности звезды. Наблюдать за фотосферой, хромосферой и другими самыми внешними слоями Солнца Aditya-L1 будет при помощи детекторов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Солнце произошли три сильные вспышки, ожидаются еще более мощные.

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