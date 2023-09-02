Держим курс: Индия запустила в космос станцию по изучению Солнца

В чем особенность аппарата и когда ждать первые результаты?

Индия запустила в космос станцию по изучению Солнца. Информация об этом появилась на официальном сайте Индийской организации космических исследований. Там же велась трансляция события.

Уже известно, что станция полностью автоматическая. Ее отправили в космос при помощи ракеты-носителя Polar Satellite Launch Vehicle с космодрома, расположенного на острове Шрихарикота в Бенгальском заливе.

Миссия Aditya-L1 — первая в мире, реализуемая именно для изучения Солнца. Ученые отмечают, что запуск прошел абсолютно успешно, без каких-либо погрешностей.

Уникальный космический аппарат оснащен мощнейшими приборами для фиксации изменений на поверхности звезды. Наблюдать за фотосферой, хромосферой и другими самыми внешними слоями Солнца Aditya-L1 будет при помощи детекторов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Солнце произошли три сильные вспышки, ожидаются еще более мощные.