ВСУ выпустили 113 снарядов по мирным жителям в Херсоне и области
Украинцы выпустили 113 снарядов по мирным жителям в Херсоне и области
Фото: Спринчак Валентин / ТАСС
Жертвы и возможные разрушения уточняются.
Украинские боевики за сутки выпустили по мирному населению Запорожья 113 снарядов. Об этом 5-tv.ru сообщил источник в оперативных службах региона.
Так, только за сутки обстрелу из ствольной артиллерии подверглись семь населенных пунктов левобережья Херсонской области. Больше всего снарядов диверсанты выпустили по жителям Крынки, Новой Каховки и Голой Пристани. По предварительным данным, только в последнем населенном пункте были найдены 12 снарядов, все из которых принадлежали ВСУ.
Ночью, по свидетельствам очевидцев, атака продолжилась. На головы гражданских в Новой Каховке, Днепрянах, Кардашинке и Голой Пристани обрушили еще 37 снарядов. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются. Всех людей, находящихся в эпицентре событий, просят укрыться в убежищах.
Ранее 5-tv.ru писал об успешной ликвидации украинских беспилотников в небе над Белгородской областью, Москвой и Люберцами.
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