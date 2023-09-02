ВСУ выпустили 113 снарядов по мирным жителям в Херсоне и области

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Алина Крылова
Алина Крылова Эксклюзив 10 0

Украинцы выпустили 113 снарядов по мирным жителям в Херсоне и области

ВСУ выпустили 113 снарядов по мирным жителям в Херсоне и области

Фото: Спринчак Валентин / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Жертвы и возможные разрушения уточняются.

Украинские боевики за сутки выпустили по мирному населению Запорожья 113 снарядов. Об этом 5-tv.ru сообщил источник в оперативных службах региона. 

Так, только за сутки обстрелу из ствольной артиллерии подверглись семь населенных пунктов левобережья Херсонской области. Больше всего снарядов диверсанты выпустили по жителям Крынки, Новой Каховки и Голой Пристани. По предварительным данным, только в последнем населенном пункте были найдены 12 снарядов, все из которых принадлежали ВСУ. 

Ночью, по свидетельствам очевидцев, атака продолжилась. На головы гражданских в Новой Каховке, Днепрянах, Кардашинке и Голой Пристани обрушили еще 37 снарядов.  Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются. Всех людей, находящихся в эпицентре событий, просят укрыться в убежищах. 

Ранее 5-tv.ru писал об успешной ликвидации украинских беспилотников в небе над Белгородской областью, Москвой и Люберцами. 

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