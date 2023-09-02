Под псевдонимом «Интернационал»: умерла звезда бразильской сцены Лана Биттенкур

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Анастасия Панкова
Анастасия Панкова 249 0

Бразильская певица Лана Биттенкур умерла на 91-м году жизни

Под псевдонимом «Интернационал»: умерла звезда бразильской сцены Лана Биттенкур

Фото: www.globallookpress.com / Martin Poole

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Помимо певческого таланта артистка запомнилась многим как одаренная актриса.

Из жизни ушла исполнительница всемирноизвестного хита «If Every Were Equal To You», певица Лана Биттенкур, обладавшая особой элегантностью и ярким, впечатляющим образом. Об этом пишет издание dni.ru.

Бразильскую вокалистку прозвали «Интернационалом», потому что она пела на нескольких языка. В конце июля у певицы была диагностирована острая инфекция. В результате, Биттенкур умерла 28 августа от остановки сердца в больнице Рио-де-Жанейро.

Ранее 5-tv.ru сообщал, от чего умерла бразильская певица Аструд Жилберту. Жилберту стала популярной благодаря песне The Girl from Ipanema бразильского певца Антониу Карлоса Жобима. «Девушка из Ипанемы» стала единственным крупным хитом Жилберту. В 1984 году песня снова попала в британский чарт на волне возрождения интереса к бразильской босса-нове.

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