Попытка ВСУ совершить теракт с помощью БПЛА пресечена в Белгородской области

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Алиса Сахарова
Алиса Сахарова 15 0

МО: пресечена террористическая атака ВСУ в Белгородской области

Попытка ВСУ совершить теракт с помощью БПЛА пресечена в Белгородской области

Фото: www.globallookpress.com / MOD Russia

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России Спецоперация

Ликвидированный беспилотный летательный аппарат был самолетного типа.

Сегодня, 2 сентября, стало известно о том, что со стороны киевского режима была предпринята попытка совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа по территории РФ. Украинский БПЛА был уничтожен в 12:45 над территорией Белгородской области, сообщает Министерство обороны РФ.

Спецоперация по защите Донбасса продолжается с 24 февраля 2022 года. О ее начале объявил президент РФ Владимир Путин. Тогда российский лидер сообщил, что киевский режим возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки решить конфликт мирным путем Киев проигнорировал, поэтому РФ решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную помощь. США и страны ЕС восприняли такие действия как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что Гладков сообщил о двух сбитых БПЛА над Белгородской областью.

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