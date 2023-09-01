Гладков сообщил о двух сбитых БПЛА над Белгородской областью
Предварительно, пострадавших и разрушений нет.
Фото: © РИА Новости / Виталий Тимкив
В двух районах Белгородской были сбиты системами противовоздушной обороны (ПВО) украинские беспилотники. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.
«В Корочанском районе и Яковлевском городском округе сработала наша система ПВО — сбиты две воздушные цели», — сообщил Гладков.
Губернатор добавил, что, предварительно, пострадавших и разрушений нет.
О пресечении киевского режима совершить атаку в регионе сообщили ранее в Минобороны страны. Как писал 5-tv.ru, беспилотники были сбиты около 21:15 часов вечера по московскому времени.
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