Гладков сообщил о двух сбитых БПЛА над Белгородской областью

В двух районах Белгородской были сбиты системами противовоздушной обороны (ПВО) украинские беспилотники. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

«В Корочанском районе и Яковлевском городском округе сработала наша система ПВО — сбиты две воздушные цели», — сообщил Гладков.

Губернатор добавил, что, предварительно, пострадавших и разрушений нет.

О пресечении киевского режима совершить атаку в регионе сообщили ранее в Минобороны страны. Как писал 5-tv.ru, беспилотники были сбиты около 21:15 часов вечера по московскому времени.