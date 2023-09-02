Российская система ПВО сбила ракеты в небе над Бердянском

В этот же день над Белгородом были перехвачены два вражеских беспилотника.
Фото: Сергей Федюнин / ТАСС
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинскую ракету в небе над Бердянском. Об этом сообщил источник 5-tv.ru в оперативных службах.
«Ориентировочно в 14.00 Бердянск был атакован ракетой ВСУ. Силами ПВО ВС РФ ракета сбита. Пострадавших и разрушений нет», — сказал собеседник.
В этот же день силы ПВО перехватили и уничтожили в небе над Белгородом сразу два вражеских беспилотника, пытавшихся нанести удар по объектам инфраструктуры в России.
Кроме того, за минувшую ночь российские военные трижды отразили атаки Киева на Крымский мост, уничтожив три украинских полупогружных безэкипажных катера.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в двух районах Белгородской были сбиты системами ПВО украинские беспилотники.
- 2 сент
- Второй раз за сутки: силы ПВО уничтожили беспилотники в небе над Белгородом
- 1 сент
- Гладков сообщил о двух сбитых БПЛА над Белгородской областью
- 1 сент
- Средства ПВО уничтожили украинский БПЛА над Белгородской областью
- 1 сент
- Минобороны: ПВО успешно отразила атаку дрона над Белгородской областью
- 31 авг
- Минобороны сообщило о сбитом украинском беспилотнике над Брянской областью
- 30 авг
- Губернатор Брянской области сообщил о пресечении попытки атаки украинских БПЛА
- 30 авг
- Губернатор Псковской области назвал сроки возобновления работы аэропорта
- 30 авг
- Украинский беспилотник сбили под Брянском, не дав произвести атаку
- 30 авг
- В Энергодаре женщина чудом выжила во время атаки беспилотников ВСУ
- 30 авг
- Около Севастополя Черноморский флот отразил атаку вражеских беспилотников
Читайте также
88%
0.01 104.61
-0.33
Нашли ошибку?