Российская система ПВО сбила ракеты в небе над Бердянском

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 19 0

В этот же день над Белгородом были перехвачены два вражеских беспилотника.

Российская система ПВО сбила ракеты в небе над Бердянском

Фото: Сергей Федюнин / ТАСС

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинскую ракету в небе над Бердянском. Об этом сообщил источник 5-tv.ru в оперативных службах.

«Ориентировочно в 14.00 Бердянск был атакован ракетой ВСУ. Силами ПВО ВС РФ ракета сбита. Пострадавших и разрушений нет», — сказал собеседник.

В этот же день силы ПВО перехватили и уничтожили в небе над Белгородом сразу два вражеских беспилотника, пытавшихся нанести удар по объектам инфраструктуры в России.

Кроме того, за минувшую ночь российские военные трижды отразили атаки Киева на Крымский мост, уничтожив три украинских полупогружных безэкипажных катера.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в двух районах Белгородской были сбиты системами ПВО украинские беспилотники.

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