В Волгограде нашли учителя для детей выходцев из стран СНГ

В Волгограде нашли нового преподавателя для специализированного класса, в котором учатся иноязычные дети-выходцы из стран СНГ. Об этом сообщают «РИА Новости».

«Они идут последовательно по программе, которая была для них разработана. С родителями в контакте», — сообщила председатель комитета образования и науки региона Лариса Савина.

В комитете изъявили надежду на то, что «все сложится с новым педагогом». Преподаватель, которая ранее отказалась вести класс, все также будет продолжать работать в школе.

Ранее 5-tv. ru сообщал о том, что после года трудной работы учительница русского языка решила оставить подопечных. Сообщается, что начиная с 2022 года, в школе проводилось обучение русскому языку в классе для детей, которые не являются носителями языка. Однако спустя год работы педагог приняла решение отстраниться от работы.