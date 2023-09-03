В Волгограде нашли учителя для детей выходцев из стран СНГ

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Анастасия Панкова
Анастасия Панкова 19 0

Учитель русского языка, ранее отказавшаяся работать с детьми останется школе.

В Волгограде нашли учителя для детей выходцев из стран СНГ

Фото: Павел Колядин / ТАСС

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В Волгограде нашли нового преподавателя для специализированного класса, в котором учатся иноязычные дети-выходцы из стран СНГ. Об этом сообщают «РИА Новости».

«Они идут последовательно по программе, которая была для них разработана. С родителями в контакте», — сообщила председатель комитета образования и науки региона Лариса Савина.

В комитете изъявили надежду на то, что «все сложится с новым педагогом». Преподаватель, которая ранее отказалась вести класс, все также будет продолжать работать в школе.

Ранее 5-tv. ru сообщал о том, что после года трудной работы учительница русского языка решила оставить подопечных. Сообщается, что начиная с 2022 года, в школе проводилось обучение русскому языку в классе для детей, которые не являются носителями языка. Однако спустя год работы педагог приняла решение отстраниться от работы.

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