Грамоту надо знать: педагог из Волгограда отказалась учить детей

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Анастасия Панкова
Анастасия Панкова 32 0

Волгоградская учительница отказалась учить нерусскоговорящих детей

Грамоту надо знать: педагог из Волгограда отказалась учить детей

Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев

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После года трудной работы учительница русского языка решила оставить подопечных.

Преподаватель русского языка одной из волгоградских школ отказалась продолжать работу в отдельном классе для нерусскоговорящих детей, несмотря на возражения родителей. Об этом сообщает V1.RU.

Сообщается, что начиная с 2022 года, в школе проводилось обучение русскому языку в специализированном классе для детей, которые не являются носителями языка. Однако уже по прошествии года работы педагог приняла решение отстранится от работы.

Родители проявили негодование, заявив, что это может серьезно повлиять на дальнейшую интеграцию детей в российское общество.

По словам самой женщины, причина ее ухода заключается в том, что ей было сложно и некомфортно работать, оставаться в классе единственным носителем русского языка среди не понимающих ее учеников.

Ранее 5-tv.ru писал о том. что зачем Киргизии школы с обучением на русском языке.

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