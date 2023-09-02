Власти Турции предупредили об угрозе наводнения в Анкаре

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Анастасия Панкова
Анастасия Панкова 10 0

Ждать ли разрушительных последствий разгула стихии?

Власти Турции предупредили об угрозе наводнения в Анкаре

Фото: www.globallookpress.com /Altan Gocher

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Турецкое Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) предупредило на своей странице в соцсетях жителей Анкары об угрозе стихийных бедствий во время будущих ливней.

Последствия стихийных бедствий могут быть самыми разнообразными. По мнению экспертов, сильные дожди угрожают не только молниями и перебоями в работе транспортного снабжения, но и наводнением.

Особенно сильные осадки ожидаются на юге и востоке столицы. Жителям Анкары были направлены SMS-сообщения с предупреждением об опасности.

«По данным управления метеорологии, в Анкаре ожидаются сильные дожди, необходимо быть осторожными с возможными наводнениями, паводками, молниями, перебоями в работе транспорта», —говорилось в посланиях.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что землетрясение магнитудой 4,2 зафиксировали в Турции.

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