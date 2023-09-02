Суд в Нигере предписал выслать из страны посла Франции

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 15 0

Пребывание дипломата в африканской стране признали незаконным.

Суд в Нигере предписал выслать из страны посла Франции

Фото: ISSFOU DJIBO / ТАСС

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Суд в Нигере по просьбе новых властей страны издал приказ о высылке посла Франции Сильвена Итте. Об этом сообщает Агентство прессы Нигера.

Причиной стало то, что «после государственного переворота 26 июля 2023 года власти Французской Республики не признали новые власти в недружественных и враждебных заявлениях, тем самым вмешиваясь во внутренние дела Республики Нигер».

Отмечается, что посол Франции «особенно отличился невежливыми замечаниями и действиями, противоречащими интересам Нигера», а также отказался принять «в нарушение своих служебных обязанностей» приглашение явиться в министерство иностранных дел Нигера.

Также сообщается, что у французского посла аннулированы дипломатическая карточка и долгосрочные визы, и он находится в ситуации незаконного пребывания в Нигере. В связи с этим, «г-н Сильвен Итте, более не являющийся дипломатом и более не имеющий законного вида на жительство в Нигере, должен незамедлительно покинуть национальную территорию», говорится в публикации.

Несколькими днями ранее, 25 августа, захватившие власть в результате госпереворота мятежники потребовали, чтобы французский посол покинул страну в течении 48 часов. Причиной требования были названы действия Парижа, которые противоречат интересам Нигера.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что власти Нигера лишили посла Франции дипломатической неприкосновенности.

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