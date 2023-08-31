Власти Нигера лишили дипломатической неприкосновенности посла Франции

Мятежники поручили полиции принять необходимые меры для высылки главы диппредставительства.

Захватившие власть в Нигере мятежники лишили французского посла Сильвен Итте дипломатической неприкосновенности. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

СМИ передает, что действующие власти дали силовикам поручение принять все необходимые меры для того, чтобы Итте был выслан из республики. Информация о сроках его выдворения пока не уточняется.

Несколькими днями ранее, 25 августа, захватившие власть в результате госпереворота мятежники обратились к дипломату и потребовали его покинуть страну в течении 48 часов. Причиной подобного решения послужили действия Парижа, которые противоречат интересам Нигера.

Ранее 5-tv.ru писал, что ситуация осложнилась в другой стране в Африке — Габоне. Там военные назначили генерала Брайса Нгему временным главой республики. Габонские военные сообщили о роспуске институтов власти и отмене результатов выборов в стране после переизбрания на третий срок президента Али Бонго Ондимба.