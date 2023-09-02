Гладков: один человек погиб в результате обстрела ВСУ поселка Уразово

Украинские боевики обстреляли поселок Уразово в Белгородской области, погиб один человек. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по населенному пункту из реактивной системы залпового огня. Один из снарядов попал в частный жилой дом, в результате чего местный житель получил осколочные ранения, несовместимые с жизнью.

Еще один мужчина был ранен осколками в грудь, а женщина получила осколочные ранения плеча, лица, шеи и спины. Пострадавшие госпитализированы в районную больницу в тяжелом состоянии.

В результате украинского обстрела повреждения получили около 20 домовладений в поселке. На месте работают оперативные и аварийные службы.

В этот же день в небе над Белгородской областью были сбиты два украинских беспилотника самолетного типа. По предварительным данным, пострадавших и разрушений не было.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВСУ обстреляли из артиллерии Токмак в Запорожской области.