Украинские боевики обстреляли город Токмак в Запорожской области

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 18 0

В результате попадания снаряда загорелся трансформатор на одной из улиц.

Украинские боевики обстреляли город Токмак в Запорожской области

Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский

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Украинские боевики обстреляли из артиллерии город Токмак в Запорожской области. Об этом сообщил источник 5-tv.ru в оперативных службах.

«Ориентировочно в 15:00 боевики ВСУ нанесли артиллерийский удар по городу Токмак. В результате попадания загорелся трансформатор на улице Короленко. На место выехали оперативные службы», — сказал собеседник.

На днях украинские националисты атаковали с помощью беспилотников здание Дома детского творчества в городе Каменка-Днепровская Запорожской области.

Атака была совершена в тот момент, когда в здании находились люди — там шла подготовка к новому учебному году. Было зафиксировано не менее пяти ударов. В результате началось возгорание, пострадали люди.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинскую ракету в небе над Бердянском.

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