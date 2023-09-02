Суд арестовал Коломойского на два месяца с возможностью залога

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 13 0

СБУ обвиняет бизнесмена в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем.

Суд арестовал Коломойского на два месяца с возможностью залога

Фото: © РИА Новости / Михаил Маркив

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Суд в Киеве арестовал украинского олигарха Игоря Коломойского на два месяца с возможностью внесения залога в размере 509 миллионов гривен (более 1,3 миллиарда рублей). Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

Отмечается, что при оглашении судебного постановления Коломойский со своими адвокатами находился в зале суда.

Утром того же дня Служба безопасности Украины (СБУ) официально предъявила бизнесмену обвинение в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. По версии следствия, с 2013 по 2020 год Коломойский вывел за границу 500 миллионов гривен (13,5 миллиона долларов) через подконтрольные банки. Если вина олигарха будет доказана, ему грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Ранее Коломойский потерял статус долларового миллиардера в списке украинского издания Forbes. Активы предпринимателя журнал оценил в 850 миллионов долларов, хотя до этого они оценивались в 1,9 миллиарда долларов. Это позволяло ему быть четвертым в списке самых богатых украинцев.

Как сообщал 5-tv.ru, в феврале в доме Игоря Коломойского прошли обыски в рамках уголовного дела о мошенничестве, связанном с деятельностью «Укртатнафт» и «Укрнафт».

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