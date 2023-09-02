«Он жив»: жена Алексея Янина опровергла информацию о его смерти

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Эксклюзив 121 0

Жена актера Янина назвала ошибкой сообщение о его смерти

«Он жив»: жена Алексея Янина опровергла информацию о его смерти

Фото: Кадр из к/ф «Ветреная женщина», реж. Ольга Перуновская, 2014 г.

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Певица сообщила, что произошла чудовищная ошибка.

Жена артиста Алексея Янина Дарья Клюшникова опровергла информацию о его смерти. В своем личном блоге она вышла на связь с поклонниками и сообщила, что произошла чудовищная ошибка, Алексей находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии в коме, но, к огромному счастью, он жив.

В беседе с 5-tv.ru Дарья Клюшникова подтвердила свои слова в социальных сетях, она написала, что Алексей Янин жив.

Жена Алексея Янина опровергла информацию о его смертиЖена Алексея Янина опровергла информацию о его смерти. Instagram* / yaninadaria

Ранее информацию о смерти Янина предоставили сотрудники пресс-службы Российского академического театра, они заявили, что актер боролся с последствиями заболевания последние восемь лет, но это не дало никаких результатов.

Ранее 5-tv.ru рассказал историю любви Янина и Клюшниковой.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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