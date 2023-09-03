В Одессе произошел мощный взрыв

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 59 0

Во всей области объявлена воздушная тревога.

В Одессе произошел мощный взрыв

Фото: REUTERS / Vladyslav Sodel

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В Одессе прогремел мощный взрыв, об этом сообщает ряд украинских средств массовой информации (СМИ). По имеющейся на данный момент информации, работает система противовоздушной обороны (ПВО). Во всей области объявлена воздушная тревога.

Также ПВО сработала в Рени и Измаиле Одесской области. Пока официальных комментариев от Министерства обороны России не поступало.

Ранее 5-tv.ru сообщал о взрыве в Запорожье. По предварительной информации, местные жители услышали звуки громких хлопков практически сразу после пробуждения.

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