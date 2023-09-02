В Запорожье прогремел взрыв: что известно на данный момент

В населенном пункте действует воздушная тревога.

В подконтрольном Киеву городе Запорожье утром 2 сентября прогремел взрыв. Об этом в субботу сообщают украинские СМИ.

По предварительной информации, местные жители услышали звуки громких хлопков практически сразу после пробуждения. На территории объявлена воздушная тревога: всех людей просят спрятаться в укрытие. Других подробностей по происходящему в регионе пока не поступало.

Ранее в этот же день113 снарядов были выпущены по мирным жителям в Херсоне и области. Атакованы оказались семь населенных пунктов, все из которых расположены на левом берегу Херсонской области. Больше всего снарядов диверсанты выпустили по жителям Крынки, Новой Каховки и Голой Пристани. По предварительным данным, только в последнем населенном пункте были найдены 12 снарядов, все из которых принадлежали ВСУ.

До этого 5-tv.ru писал о взрывах бытового газа в жилом доме пд Сыктывкаром.