В США предупредили Францию о последствиях событий в Африке

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Алина Крылова
Алина Крылова 24 0

Экс-разведчик США Риттер: события в Африке несут серьезную угрозу Франции

В США предупредили Францию о последствиях событий в Африке

Фото: Reuters / POOL

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Экс-разведчик США Скотт Риттер считает, что континент «просыпается».

Государственные перевороты в странах Африки угрожают интересам Франции. Такое мнение выразил в интервью YouTube-каналу Gegenpol американский военный аналитик, бывший офицер разведки ВС США Скотт Риттер.

По словам эксперта, только недавние события в Габоне указывают на тот факт, что ситуация выходит из-под контроля. Устроившие манифест на улице африканцы высказались против текущих порядков, что всерьез сказывается на имидже Франции как стране-колонисте.

До недавнего момента одними из самых важных для государства оставались Нигер и Габон. Обе эти территории давно зарекомендовали себя поставщиками урана, а он, в свою очередь, подарил Франции независимость от США.

«Я считаю, что регион просыпается. Жители начинают понимать, что <…> Мали, Буркина-Фасо, Гвинея, Нигер, Габон или другие <…> прозябают в нищете и внутреннем хаосе, в то время как политические и экономические элиты процветают», — сказал он.

Прочувствуют на себе последствия переворота и местные элиты. Больнее всего будет удар по тем, кто сколотил состояние, «наживаясь на Африке», подвел Риттер черту.

Ранее 5-tv.ru писал, что Риттер раскритиковал поставленную США на Украину технику.

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