«Мусор»: Скотт Риттер раскритиковал поставленную на Украину технику из США

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 11 0

Скотт Риттер назвал поставляемую Украине технику мусором

«Мусор»: Скотт Риттер раскритиковал поставленную на Украину технику из США

Фото: © РИА Новости

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Тема:
Спецоперация

Аналитик отметил, что НАТО следовало поставлять старые советские образцы.

Поставляемая США на Украину военная техника значительно уступает по качеству советской. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире одного из YouTube-каналов.

Риттер назвал боевые машины мусором. Также он отметил, что Штаты признались в неудовлетворительном качестве поставляемого оборудования.

«Стопроцентный мусор. И мы это знаем, мы это признали. <…> Я говорил, что, если НАТО передаст эту технику Украине, мы буквально убьем украинских солдат. Лучше бы они получали старую модернизированную советскую технику», — отметил Риттер.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Скотт Риттер предрек скорое поражение ВСУ. По словам американского аналитика, украинская армия либо сама оставит Купянск, либо потеряет над ним контроль. Он также добавил, что националисты испытывают сильную нехватку личного состава.

Тема:
Спецоперация
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