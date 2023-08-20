«Мусор»: Скотт Риттер раскритиковал поставленную на Украину технику из США
Скотт Риттер назвал поставляемую Украине технику мусором
Фото: © РИА Новости
Аналитик отметил, что НАТО следовало поставлять старые советские образцы.
Поставляемая США на Украину военная техника значительно уступает по качеству советской. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире одного из YouTube-каналов.
Риттер назвал боевые машины мусором. Также он отметил, что Штаты признались в неудовлетворительном качестве поставляемого оборудования.
«Стопроцентный мусор. И мы это знаем, мы это признали. <…> Я говорил, что, если НАТО передаст эту технику Украине, мы буквально убьем украинских солдат. Лучше бы они получали старую модернизированную советскую технику», — отметил Риттер.
Продали или украли: в США забили тревогу после пропажи поставляемого оружия ВСУ
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Скотт Риттер предрек скорое поражение ВСУ. По словам американского аналитика, украинская армия либо сама оставит Купянск, либо потеряет над ним контроль. Он также добавил, что националисты испытывают сильную нехватку личного состава.
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