Катер с молодоженами загорелся на водохранилище в Московской области

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 36 0

Семейная жизнь молодых была спасена — их экстренно эвакуировали.

Катер с молодоженами загорелся на водохранилище в Московской области

Фото: Зинин Владимир / ТАСС

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Огонь охватил прогулочный катер, на борту которого находились молодожены, в Московской области. По данным источника 5-tv.ru, произошел инцидент на водохранилище в Долгопрудном.

Кадры произошедшего в социальных сетях распространили очевидцы. Пожар вспыхнул на небольшой яхте. Среди пассажиров можно разглядеть пару в свадебных нарядах — она в белом платье, а он в костюме. Молодожены, спасаясь от огня, были вынуждены перебраться в конец катера.

К горящему судну вскоре подплыл второй катер. Пассажиры сумели перебраться на него и отплыть от опасности.

Была ли это обычная фотосессия или пожар омрачил самый значимый день в жизни молодых — неизвестно. Самое главное, что они остались живы.

О пострадавших среди других членов экипажа информации нет. Причины и обстоятельства случившегося выясняются.

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