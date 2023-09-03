Крайне опасно: почему стиральную машину нельзя запускать два раза подряд

Даже самая надежная техника вряд ли переживет такой «марафон».

Стиральная машина в быту давно стала незаменимым помощником в хозяйстве. Представить без нее работу по дому практически невозможно. Однако нередко хозяйки допускают ошибки, способные вывести технику из строя раньше запланированного срока.

Нередко в семье специально накапливают большое количество грязной одежды, чтобы впоследствии перестирать все разом. Это экономит немало времени и средств на чистящие средства, но способно привести к поломке, предупреждают специалисты. Эксперты советуют не запускать стиральную машину два раза подряд, чтобы не столкнуться с сильным перегревом двигателя и возможным пожаром, предупреждает портал utro.ru.

К тому же, сильные перепады температуры неизбежно влекут за собой поломки и других важных деталей техники. Чтобы стиральная машинка прослужила долгие годы, нужно делать перерыв между циклами стирки хотя бы на 20 минут.

При этом лучше всего прекращать ее работу на два-три часа. Оптимально, если вы будете включать свою помощницу не чаще пяти раз в неделю: так вероятность, что она прослужит дольше, возрастет в разы.

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