Путин назвал генетику оружием разрушительной силы

|
Полина Долгова
Полина Долгова 24 0

Об этом глава государства заявил в ходе разговора со школьниками.

Путин назвал генетику оружием разрушительной силы

Фото: Новодережкин Антон / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Президент РФ Владимир Путин назвал генетику серьезным оружием, требующим внимательного отношения. Таким мнением российский лидер поделился во время разговора со школьниками, соответствующие кадры показали в передаче журналиста Павла Зарубина на федеральном телеканале.

Путин отметил, что позитивные начала этой науки не должны превратиться в угрозу для человечества.

«Говорят, что те, кто будут обладать или выйдут на первые позиции в этой области, будут обладать оружием страшной разрушительной силы», — сказал он.

Беседа со школьниками прошла после открытого урока «Разговор о важном», который президент провел в День знаний. После мероприятия ребята окружили российского лидера и начали поочередно жать ему руку. Один из школьников также зачитал президенту свои стихи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что большую часть выделенных на ремонт школ средств направляют в села.

+19° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
96.34
0.01 104.61
-0.33
Дело мастера боится: китайский гороскоп на неделю с 4 по 10 сентября

Последние новости

19:15
В Финляндии призвали надавить на РФ и Украину для переговоров
19:02
Плющенко проиграл спор и заплатил фигуристу Кондратюку 10 тысяч долларов
18:50
Всестороннее развитие: программа подготовки для дошкольников стартовала в «Небесной грации»
18:48
Певица Лолита раскрыла, как справляется с недостойными мужчинами
18:35
Путин назвал генетику оружием разрушительной силы
18:20
На Украине рассказали о панике Зеленского из-за нехватки живой силы в ВСУ

Сейчас читают

Страсть вспыхнет вновь: ТОП способов улучшить отношения с партнером
В Луганске открыли обновленный мемориальный комплекс «Острая могила»
«Его вывели из игры»: почему на Украине на самом деле арестовали Коломойского
Я хочу любви: Туриченко о съемках клипа, свадьбе с любимой и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России