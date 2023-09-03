Путин назвал генетику оружием разрушительной силы

Президент РФ Владимир Путин назвал генетику серьезным оружием, требующим внимательного отношения. Таким мнением российский лидер поделился во время разговора со школьниками, соответствующие кадры показали в передаче журналиста Павла Зарубина на федеральном телеканале.

Путин отметил, что позитивные начала этой науки не должны превратиться в угрозу для человечества.

«Говорят, что те, кто будут обладать или выйдут на первые позиции в этой области, будут обладать оружием страшной разрушительной силы», — сказал он.

Беседа со школьниками прошла после открытого урока «Разговор о важном», который президент провел в День знаний. После мероприятия ребята окружили российского лидера и начали поочередно жать ему руку. Один из школьников также зачитал президенту свои стихи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что большую часть выделенных на ремонт школ средств направляют в села.