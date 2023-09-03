Путин: большую часть выделенных на ремонт школ средств направляют в села

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Срочная новость 18 0

Глава государства посетил новое здание школы в Тверской области.

Фото, видео: Климентьев Михаил / ТАСС; 5-tv.ru

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Президент РФ Владимир Путин рассказал о финансировании сельских образовательных учреждений в России во время осмотра Тургиновской средней образовательной школы в Тверской области. По его словам, большая часть средств из бюджета, порядка 70%, выделенных на ремонт учебных заведений, уходит в регионы.

Директор Тургиновской СОШ Ольга Карасева провела экскурсию по новому зданию. Она отметила, насколько важно открытие учебных заведений в селах, где дети ввиду удаленности от города имеют меньше возможностей получать качественное образование.

«Мы когда говорим о ремонте школ, мы же делаем упор как раз на сельские школы», — ответил ей Путин.

Президент обратил внимание на то, что в школах появилось медицинское и инженерное оборудование, а также художественные мастерские. По его словам, это позволит развивать способности и навыки подрастающего поколения.

Карасева призналась — она с трудом верила, что дети уже 1 сентября смогут прийти на уроки в новую школу, что здание успеют построить в сжатые школы.

В Тургиновской СОШ есть и функционируют классы, физкультурно-оздоровительный комплект и даже бассейн — в этом глава государства убедился своими глазами.

Ранее 5-tv.ru писал, о чем поведал Путин школьникам в День знаний.

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