Майя Санду: у Молдавии нет многомиллионного долга перед «Газпромом»

|
Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 86 0

На предстоящую зиму Кишинев начал запасаться американским газом.

Майя Санду: у Молдавии нет многомиллионного долга перед «Газпромом»

Фото: www.globallookpress.com / Soeren Stache

Читайте нас в: Дзен Новости

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что международная аудиторская компания не нашла у государства многомиллионного долга перед «Газпромом». Об этом политик заявила в интервью изданию Nokta.

«На следующей неделе наше правительство выступит с заявлением о том, что мы наняли международную компанию, которая провела аудит и не выявила у нас никаких долгов перед „Газпромом“ в размере порядка 800 миллионов долларов», — цитируют Санду журналисты.

В октябре 2021 года власти Молдавии договорились с «Газпромом» о том, чтобы продлить все контракты на поставку газа в страну при условии успешного прохождения аудита задолженности организации «Молдовагаз».

Ранее 5-tv.ru сообщил, что РФ предостерегла Молдавию от усиленной поддержки Украины.

+19° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
96.34
0.01 104.61
-0.33
Дело мастера боится: китайский гороскоп на неделю с 4 по 10 сентября

Последние новости

21:00
Санкции — «все»? Еврочиновники продолжают вести бизнес с Москвой
20:42
CNN: Украина осложнит председательство Бразилии в G20
20:24
Найден самый первый «секретный» памятник Владимиру Высоцкому
20:06
Зеленский провел переговоры с Макроном
19:48
Майя Санду: у Молдавии нет многомиллионного долга перед «Газпромом»
19:30
Катер с молодоженами загорелся на водохранилище в Московской области

Сейчас читают

Страсть вспыхнет вновь: ТОП способов улучшить отношения с партнером
В Луганске открыли обновленный мемориальный комплекс «Острая могила»
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 4 по 10 сентября
Я хочу любви: Туриченко о съемках клипа, свадьбе с любимой и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России