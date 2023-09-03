CNN: Украина осложнит председательство Бразилии в G20

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 15 0

Обострившиеся противоречия не исчезнут даже после окончания конфликта.

CNN: Украина осложнит председательство Бразилии в G20

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Бразилия осознает всю ответственность и сложность, которые украинский конфликт накладывает на плечи председательства страны в G20. Об этом сообщил телеканал CNN Brasil. Раскол между странами «Большой двадцатки» из-за конфликта на Украине создает для Бразилии большой дипломатический вызов.

«Итамарати (штаб-квартира МИД Бразилии) прекрасно понимает всю сложность и дополнительную ответственность, которую раскол блока и конфликт в Европе возложит на бразильское председательство», — опубликована публикация на сайте телеканала.

Источником выступил один из неназванных послов страны. Он заявил, что проблемы были бы неизбежны в любом случае, так как у стран «Большой двадцатки» особо нет механизмов, которые могли бы повлиять на решение украинской проблемы. Бразилия уже сделала ставку на другие три вопроса, которые станут для них приоритетными для председательства — это борьба с изменением климата, с неравенством в мире и продвижение реформ в системах глобального управления.

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