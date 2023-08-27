На пути к многополярности: как БРИКС влияет на мировую экономику

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Все больше стран хотят присоединиться к БРИКС

Фото, видео: Пресс-служба МИД РФ / ТАСС; 5-tv.ru

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БРИКС

Все больше стран хотят стать участниками объединения. А это значит, что США утрачивает положение мирового гегемона.

Один из способов укрепления суверенной экономики России — уход от доллара и евро. Так, за полтора года доля рубля при оплате российского экспорта выросла более чем втрое — с 12% до 42%. А если считать вместе с валютами дружественных стран, то «не западная» наша корзина уже на 70%. Для сравнения, на начало 2022 года все было наоборот — почти 86% экспорта и импорта шло за доллары и евро. То есть ситуация «зеркалится». Но процесс этот происходит только по одной единственной причине. И наши партнеры, прежде всего это Китай и Индия, тоже хотят сбросить с себя «долларовое ярмо».

Большие надежды, что так и дальше будет, вселяют итоги саммита БРИКС, который прошел на этой неделе. Организацию решено расширить. К пяти основателям — Бразилии, России, Индии, Китаю и ЮАР — добавятся еще сразу шесть стран. И еще 17 подали заявки на вступление.

Согласитесь, при таком раскладе сил о доминировании англосаксов речи уже не идет. Но почему именно сейчас, когда Запад ведет неприкрытую войну с Россией и постоянно угрожает Китаю, остальные страны не остались в стороне? Все подробности — в репортаже корреспондента «Известий» Алексей Лазуренко.

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