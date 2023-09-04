За счет России: в США придумали новый способ финансирования Украины
CBS: Минюст США ищет способы передать Украине замороженные активы России
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Коньков; 5-tv.ru
Однако без одобрения Конгресса сделать это не получится.
В Вашингтоне разработали новый способ помочь Украине материально — за российский счет. Американский Минюст сейчас ищет способы передать Киеву подпавшие под западные санкции активы Москвы на сумму свыше одного миллиарда долларов. Об этом сообщает телеканал CBS.
Правда, как уточнила в интервью первый замминистра юстиции США Лиза Монако, без одобрения Конгресса сделать это не получится. С введением санкций страны коллективного Запада заблокировали российские активы, которые находятся в зарубежных банках.
Речь идет о золотовалютных резервах на сумму около 300 миллиардов долларов. В Кремле действия Вашингтона и его союзников назвали обыкновенной кражей и подчеркнули, что это противоречит международному праву.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что международные резервы России увеличились на один миллиард долларов. Такой рост зафиксирован за неделю с 18 по 25 августа.
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