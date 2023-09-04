В России упростят процесс реставрации памятников Великой Отечественной войны

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«Известия»: в России упростят процесс реставрации памятников ВОВ

Фото, видео: Кирилл Кухмарь / ТАСС; 5-tv.ru

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В первую очередь, это поможет маленьким городам, в которых находятся объекты исторического наследия.

В России станет проще реконструировать памятники Великой Отечественной войны. Об этом пишут «Известия».

Сейчас даже для минимального ремонта нужна научно-проектная документация, историко-культурная экспертиза и разрешение департамента культурного наследия. Для сельских администраций такая процедура затратная. По новой схеме достаточно будет сообщить о реконструкции в департамент — и можно сразу приступать к работам. Их перечень определит правительство.

Сейчас в России более восьмидесяти тысяч памятников Великой Отечественной войны. Часто монументам нужен небольшой ремонт, но длительная процедура подготовки к реконструкции создает дополнительные сложности.

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