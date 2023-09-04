«Это изменит жизнь»: чем опасна война в космосе

|
Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 31 0

Генерал ВКС США Солтцман: война в космосе изменит жизнь людей на многие века

«Это изменит жизнь»: чем опасна война в космосе

Фото: www.globallookpress.com / NASA

Читайте нас в: Дзен Новости

Она может стать еще более опасной, чем все возможные традиционные конфликты.

Война в космосе поставит под угрозу существование всего человечества. Об этом заявил генерал космических сил США Ченс Солтцман в интервью изданию Newsweek.

Угроза этого конфликта определенно есть, и он может стать гораздо более опасным, чем любое традиционное наземное, воздушное или морское боестолкновение. Такая война может изменить жизнь людей на многие годы вперед. В случае этого конфликта космос засорится на долгие века.

Первое оружие, которое летало в космос, было изобретено в нацисткой Германии. С каждым годом все больше стран учреждают военные силы, которые ориентируются на космические бои.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что индийский луноход «ушел в спячку».

+12° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
96.34
0.01 104.61
-0.33
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:42
«Не был красавчиком»: Дмитриенко рассказал, когда за ним стали бегать девочки
7:28
Новая угроза пандемии? Штамм COVID-19 «Пирола» стал самым непредсказуемым для ученых
7:14
В США предупредили Украину о «тумане неизвестности» на поле боя
7:00
В Подмосковье вспыхнул крупный пожар
6:46
«Это изменит жизнь»: чем опасна война в космосе
6:32
Ольга Бузова раскрыла, что помогло ей поступить в вуз

Сейчас читают

Страсть вспыхнет вновь: ТОП способов улучшить отношения с партнером
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 сентября, для всех знаков зодиака
«Душа болит, а сердце плачет»: как наши мысли влияют на наше тело и здоровье
Я хочу любви: Туриченко о съемках клипа, свадьбе с любимой и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России