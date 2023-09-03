Индийский луноход «ушел в спячку»

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 23 0

Индийские ученые из ISRO на время перевели луноход «Прагьян» в спящий режим

Индийский луноход «ушел в спячку»

Фото: www.globallookpress.com / Boris Roessler

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«Прагьян» успешно выполнил все свои задачи.

Индийский луноход «Прагьян» успешно выполнил все свои задачи на поверхности Луны, после чего его перевели в спящий режим. Эту информацию сообщили в Индийской организации космических исследований (ISRO) в личном блоге корпорации.

«Аппарат выполнил свои задачи. Теперь он безопасно припаркован и переведен в спящий режим», — говорится в публикации.

В данный момент планируется, что луноход до 22 сентября пробудет в спящем режиме, однако приемник солнечной энергии и сейчас остается включенным, он будет находится в состоянии ожидания получения света при следующем восходе Солнца.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Индийская космическая станция Aditya-L1 успешно выведена на орбиту Земли.

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