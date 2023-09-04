При чем тут Украина? Эрдоган готовит важное заявление на встрече с Путиным

Официальная встреча глав государств пройдет в Сочи.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган готовится предложить Владимиру Путину посредничество в конфликте с Украиной. С соответствующим инсайдом за несколько часов до официального совещания вышла газета Milliyet со ссылкой на источники.

В понедельник, 4 сентября, в Сочи должны состояться запланированные в конце августа переговоры. Мировая общественность была уверена, что главной темой повестки станет зерновая сделка. Теперь же стало известно, что первым приоритетом Эрдоган считает мирное разрешение конфликта двух стран.

«Президент Эрдоган подчеркнет важность установления прочного мира и стабильности в регионе и заявит, что готов взять на себя роль посредника и оказать всяческую поддержку, включая организацию прямых переговоров, для обеспечения прочного мира между сторонами войны», — говорится в публикации.

В кулуарах также добавили, что Турция всерьез рассчитывает заинтересовать Россию новыми предложениями по зерновой сделке, что позволит возобновить предыдущие договоренности.

«Эрдоган подчеркнет важность активизации черноморской зерновой инициативы как для мировой продовольственной безопасности, так и для стабильности и мира на Черном море», — заключили источники.

Ранее 5-tv.ru освещал, какие интересы Турция преследует в сотрудничестве с Россией.