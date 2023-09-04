При чем тут Украина? Эрдоган готовит важное заявление на встрече с Путиным

|
Алина Крылова
Алина Крылова 48 0

Milliyet: Эрдоган хочет предложить Путину стать посредником по вопросу Украины

При чем тут Украина? Эрдоган готовит важное заявление на встрече с Путиным

Фото: www.globallookpress.com / Michael Klimentyev/Kremlin Pool

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Официальная встреча глав государств пройдет в Сочи.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган готовится предложить Владимиру Путину посредничество в конфликте с Украиной. С соответствующим инсайдом за несколько часов до официального совещания вышла газета Milliyet со ссылкой на источники.

В понедельник, 4 сентября, в Сочи должны состояться запланированные в конце августа переговоры. Мировая общественность была уверена, что главной темой повестки станет зерновая сделка. Теперь же стало известно, что первым приоритетом Эрдоган считает мирное разрешение конфликта двух стран.

«Президент Эрдоган подчеркнет важность установления прочного мира и стабильности в регионе и заявит, что готов взять на себя роль посредника и оказать всяческую поддержку, включая организацию прямых переговоров, для обеспечения прочного мира между сторонами войны», — говорится в публикации.

В кулуарах также добавили, что Турция всерьез рассчитывает заинтересовать Россию новыми предложениями по зерновой сделке, что позволит возобновить предыдущие договоренности.

«Эрдоган подчеркнет важность активизации черноморской зерновой инициативы как для мировой продовольственной безопасности, так и для стабильности и мира на Черном море», — заключили источники.

Ранее 5-tv.ru освещал, какие интересы Турция преследует в сотрудничестве с Россией.

Тема:
Спецоперация
4 сент
При обстреле со стороны ВСУ в Донецке погиб мирный житель
4 сент
Доминируй, властвуй: пророссийские хакеры парализовали систему пособников ВСУ в Европе
4 сент
Западная техника против Украины: как ВСУ «пополняют» автопарк бригады «Пятнашка»
4 сент
Разрушительное «Торнадо»: лучшее видео из зоны СВО за день
4 сент
Экипаж Су-34 впервые применил гиперзвуковую ракету «Кинжал» в зоне СВО
4 сент
Дешевые манипуляции: как Зеленский пытается удержать власть
4 сент
Российская армия успешно держит оборону в Запорожской области
4 сент
На истощение? В Китае заявили о готовности России к затяжному конфликту на Украине
3 сент
В США спустили Зеленского на землю после требования к Путину
3 сент
Зеленский провел переговоры с Макроном
+12° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
96.34
0.01 104.61
-0.33
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:42
Как Джеймс Бонд: в Красноярске пенсионер обстрелял собутыльника из ручки
10:31
При обстреле со стороны ВСУ в Донецке погиб мирный житель
10:24
«Нелепо и даже не смешно»: Ортега раскрыла правду о романе с Деппом
10:16
Доминируй, властвуй: пророссийские хакеры парализовали систему пособников ВСУ в Европе
10:12
В Запорожской области за помощь террористам задержан гражданин Украины
10:00
Сняли прямо с руки: пилота «Формулы-1» Сайнса пытались «обчистить» в центре Милана

Сейчас читают

«Отошел в вечность»: скоропостижно скончался актер сериалов «Мажор» и «Возвращение Мухтара»
«Не был красавчиком»: Дмитриенко рассказал, когда за ним стали бегать девочки
Ольга Бузова раскрыла, что помогло ей поступить в вуз
Я хочу любви: Туриченко о съемках клипа, свадьбе с любимой и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России