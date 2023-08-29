Снова зерновая сделка? Что будет темой предстоящих переговоров Путина и Эрдогана

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 21 0

Депутат Новиков: Путин и Эрдоган обсудят зерновую сделку и тему безопасности

Снова зерновая сделка? Что будет темой предстоящих переговоров Путина и Эрдогана

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

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Турецкий лидер планирует свой визит в Россию в ближайшее время.

Турецкий президент Реджеп Эрдоган планирует посетить Россию, чтобы провести переговоры с Владимиром Путиным. Что именно может быть темой разговора, изданию Lenta.Ru рассказал депутат Госдумы Дмитрий Новиков.

По словам чиновника, Турция является для России стабильным и постоянным партнером, у нее есть свои национальные интересы, которые часто отстаиваются без оглядки на чье-либо мнение.

«Турция не загоняет свой внешнеполитический курс в какой-то узкий коридор, не выбирает между Западом и Востоком, между НАТО и Россией», — объяснил Новиков.

Депутат считает, что Путин и Эрдоган могут обсудить, в частности, возможность возобновления зерновой сделки и безопасность в регионе. К тому же,  он допускает, что лидеры России и Турции могут поднять вопросы совместных проектов в сфере экономики и энергетики, а также обстановку на Черном море и обеспечение судоходства.

Ранее 5-tv.ru писал, что Эрдоган может отправиться в Россию с визитом 8 сентября.

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Снова зерновая сделка? Что будет темой предстоящих переговоров Путина и Эрдогана

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