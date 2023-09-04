При обстреле со стороны ВСУ в Донецке погиб мирный житель

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Рита Миронова
Рита Миронова 6 0

Кулемзин: во время вечернего обстрела ВСУ в Донецке погиб мужчина

При обстреле со стороны ВСУ в Донецке погиб мирный житель

Фото: © РИА Новости

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Тема:
Спецоперация

Удар пришелся на Петровский район города.

В результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецке погиб мирный житель. Об этом сообщил глава городской администрации Алексей Кулемзин.

Киевский режим атаковал Петровский район Донецка вечером 3 сентября. Как известно, удар охватил улицу Шестакова и Черногорскую. Всего, отметил Кулемзин, украинские боевики выпустили пять снарядов.

«Во время вечернего обстрела на улице Шестакова погиб 72-летний мужчина», — написал он в своем Telegram-канале.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Президент РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года.

Власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что один человек погиб в результате обстрела ВСУ поселка Уразово.

Тема:
Спецоперация
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