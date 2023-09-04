Желаемое за действительное: разведчик США оценил шансы НАТО вытеснить РФ из Крыма

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 15 0

Экс-разведчик США Риттер: планы НАТО выгнать РФ из Крыма нереализуемы

Желаемое за действительное: разведчик США оценил шансы НАТО вытеснить РФ из Крыма

Фото: www.globallookpress.com / Sergey Kovalev

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Тема:
Спецоперация Украинское контрнаступление

Американский эксперт раскрыл, в чем заключается реальность украинского контрнаступления.

В НАТО хотят, чтобы Россия по собственному желанию отпустила Крым и другие присоединенные регионы, однако такие желания сбыться не могут. Таким мнением поделился экс-разведчик ВС США Скотт Риттер.

«Это принятие желаемого за действительное, этого не произойдет», — прокомментировал он в интервью YouTube-каналу Gegenpol.

Риттер обратил внимание на то, попытки вытеснить Россию с территории полуострова обернутся новым столкновением, результатом которого будут лишние погибшие люди. Бывший разведчик называет развязанный конфликт «трагической ошибкой НАТО», а также украинских властей.

«Печально, что НАТО допустила это», — отметил он.

В заключение Риттер добавил, что развернутое киевским режимом контрнаступление обречено на провал.

Крым вошел в состав РФ в 2014 году по итогам проведенного в регионе референдума. Тогда 96,77% местных жителей проголосовали «за» присоединение к России. За вхождение в состав страны высказались также 95,6% избирателей в Севастополе. Украина и ряд недружественных стран итоги референдума принимать отказались.

Ранее 5-tv.ru писал, что Украине предрекли тяжелые последствия из-за желания атаковать Крым.

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