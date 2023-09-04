Переполох в Одессе: чем Россия может ответить на морские дроны ВСУ

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 1 232 0

Военный историк Кнутов: применение армией России морских дронов нецелесообразно

Фото, видео: www.globallookpress.com / Server Amzayev; Личный архив Юрия Кнутова; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Украина называет свои надводные беспилотники уникальными. Так ли это на самом деле?

Россия обладает надводными беспилотниками, но использовать их не всегда целесообразно. Военный эксперт Юрий Кнутов объяснил 5-tv.ru, почему украинцы так гордятся своими дронами и есть ли у российской армии аналогичные изобретения.

«Дроны у нас тоже имеются. Когда проходил парад Военно-морского флота в этом году, шел один из фрегатов в сопровождении как раз двух таких морских беспилотников», — рассказал эксперт.

Однако использовать эти дроны сейчас нет необходимости — единственной целью, отметил Кнутов, мог бы стать мост в Одессе, но есть одна трудность. Вероятность того, что надводный беспилотник дойдет до туда и останется незамеченным, очень мала, подчеркнул специалист.

«Поэтому мы (российские войска — Прим. ред.) предпочитаем применять ракеты», — добавил он.

Сейчас Украина завершает работу по серийному выпуску дронов, которые способны пройти 850 километров под водой. Это будут шестиметровые торпеды весом около тонны — они, по мнению Кнутова, будут нацелены на Крымский мост.

«Подобного рода дроны нам нужны. И, конечно, их созданием надо заниматься. Пока демонстрации таких дронов у нас не было», — подытожил эксперт.

Ранее 5-tv.ru писал, что в России силовики смогут сами пресекать движение дронов.

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