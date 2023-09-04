В Сочи начались переговоры Путина и Эрдогана

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 63 0

Что станет главной темой встречи?

В Сочи начались переговоры Путина и Эрдогана

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Turkish presidency apaim

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Переговорный процесс между президентом России Владимиром Путиным и его турецким коллегой Реджеп Тайипом Эрдоганом стартовал. Встретились лидеры двух стран в Сочи.

Переговоры Путина и Эрдогана стали ожидаемыми для обоих сторон — в рамках контакта должны быть подняты вопросы двустороннего сотрудничества, а также возможность возобновления зерновой сделки и ряд других тем актуальной мировой повестки.

Турецкие СМИ со ссылкой на инсайдеров пишут, что Эрдоган планирует обсудить с Путиным возобновление мирного диалога между Москвой и Киевом. Анкара якобы хочет предложить свою кандидатуру в качестве посредника в конфликте.

РФ приостановила свое участие в черноморской зерновой инициативе 18 июля. Ранее соглашение неоднократно продлевалось, однако условия российской стороны соблюдены не были. Владимир Путин подтвердил готовность возвращения к сделке, но только после выполнения Западом условий Москвы.

Ранее 5-tv.ru писал, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оценила «новые» предложения ООН по зерновой сделке.

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