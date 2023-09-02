Захарова оценила «новые» предложения ООН по зерновой сделке: «Не заработало»

Официальный представитель МИД развеяла все иллюзии зарубежных партнеров.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова дала профессиональную оценку новой инициативе ООН по зерновой сделке. Ранее турецкие СМИ озвучили план вернуть Россию к сотрудничеству по ключевому вопросу. Новые меры позволят «Россельхозбанку» переподключить компанию-«дочку» к SWIFT.

В Telegram-канале Захарова назвала «новую» инициативу старой и подчеркнула — попытки договориться с Россией у ООН уже были, но условия не устроили одну из сторон.

«Раньше это все тоже „подразумевалось“, только так и не заработало», — написала она.

В дальнейшем стороны планируют обсудить детали сотрудничества на встрече глав государств в Сочи, которая состоится 4 сентября.

22 июля 2022 года представители России, Украины, Турции и ООН подписали в Стамбуле «зерновую сделку». Соглашение предполагает содействие России к вывозу украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. 17 июля сделка прекратила действовать, а уже 18 июля РФ из нее полностью вышла, писал 5-tv.ru.