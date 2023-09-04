На высшем уровне: какие темы обсуждают Путин и Эрдоган в Сочи

Внимание всего мира сейчас приковано к Сочи. С минуты на минуту ожидается начало двухсторонних переговоров Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

И одна из ожидаемых тем встречи двух лидеров — дальнейшая судьба «зерновой сделки». В июле Россия приостановила свое участие в ней, потому что западные страны не соблюдали условия.

До сих пор действуют ограничения на поставки продовольствия и удобрений из нашей страны. За российское зерно нельзя платить через систему SWIFT.

Всего «черноморская инициатива» просуществовала год. За это время из трех украинских портов — по безопасным коридорам — вывезли 33 миллиона тонн сельхозпродукции.

Причем украинская пшеница, кукуруза, подсолнечник уезжали в основном в обеспеченные европейские государства — Италию, Испанию, Нидерланды. А беднейшим африканским странам не доставалось почти ничего.

Поэтому по решению Путина Россия бесплатно отправит на континент около 50 тысяч тонн зерна. И это далеко не все, что мы готовы предложить.

Подробности — у корреспондента «Известий» Ярослава Богата. Он присоединяется в прямом эфире из Сочи.

Ранее 5-tv.ru писал, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оценила «новые» предложения ООН по зерновой сделке.