Все как на ладони: ученые РФ придумали новый метод распознавания личности

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 13 0

В ГУАП создали прибор, который по венам на ладони может распознавать людей

Все как на ладони: ученые РФ придумали новый метод распознавания личности

Фото: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova

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Прибор также должен помочь медикам определять некоторые заболевания.

В Санкт-Петербургский Государственном университете аэрокосмического приборостроения создали прибор для биометрического распознавания людей по рисунку вен на ладонях. Как рассказали изданию Газета.ру в Министерстве науки РФ, кроме идентификации, система также поможет врачам выявлять болезни.

Способ, на основе которого будет работать прибор, предполагает поглощение спектра ближнего инфракрасного диапазона дезоксигемоглобином, который является производным от гемоглобина. Изображения будут создаваться при помощи технологии компьютерного зрения, а после подавать в алгоритм идентификации, созданный сверхточными нейронными сетями.

«На сегодняшний день метод идентификации по рисунку вен ладони — один из самых перспективных на рынке биометрической аутентификации личности. Системы идентификации по рисунку вен удобны в пользовании, скорости работы, точности, однако стоимость моделей очень высокая. Необходимость в производстве этого продукта становится еще выше ввиду импортозамещения», — отмечает в беседе с изданием доцент кафедры информационной безопасности ГУАП Владимир Коломойцев.

Что касается сферы здравоохранения, эта система также поможет предоставлять врачам информацию о физиологическом состоянии пациентов, например, при выявлении варикоза.

Уже создан рабочий прототип системы, идет процесс обучения нейронной сети распознавать максимальное количество рисунков ладоней.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сергей Собянин объяснил, как искусственный интеллект помогает врачам с диагнозами.

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