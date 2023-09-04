Единая цифровая платформа: Собянин объяснил, как ИИ помогает врачам с диагнозами

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 13 0

Мэр Москвы Собянин рассказал о развитии единой цифровой платформы здравоохранения

Единая цифровая платформа: Собянин объяснил, как ИИ помогает врачам с диагнозами

Фото: www.globallookpress.com / Jens Kalaene

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Мэр Москвы рассказал о развитии технологий, помогающих сделать здравоохранение доступнее и эффективнее.

Сергей Собянин рассказал о развитии единой цифровой платформы здравоохранения, призванной облегчить работу врачам и получить своевременную и квалифицированную помощь пациентам в Москве. Об этом мэр российской столицы рассказала в своем Telegram-канале.

Собянин перечислил механизмы единой цифровой платформы, которые помогают москвичам в сфере здравоохранения. Речь шла об электронной медицинской карте, которая хранит в себе подробную информацию о здоровье пациентов и чат-боте на основе искусственного интеллекта, собирающего жалобы непосредственно перед приемом у врача. Такие меры позволяют больше времени уделять больному. Кстати, по словам мэра, в Москве уже создано более 19 миллионов электронных медкарт.

Также полезным механизмом платформы Собятин назвал систему поддержки врачебных решений, которая тоже функционирует на основе ИИ.

«Благодаря ей врачи поставили уже больше десять миллионов предварительных диагнозов. Еще в системе есть функция пакетных назначений — помогает врачам в десять раз сократить время на назначение анализов и обследований», — отмечает Сергей Собянин.

Мэр выделил сервисы компьютерного зрения, которые анализируют исследования лучевой диагностики, голосовой ввод, благодаря которому, опять же, врач значительно экономит время и отдает его своему пациенту, и автоматическую расшифровку кардиограмм.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Собянин рассказал о Московском скоростном диаметре.

 

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Единая цифровая платформа: Собянин объяснил, как ИИ помогает врачам с диагнозами

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