Националист еще продолжительное время не увидит волю.
Фото: www.globallookpress.com / Andy Dean
Верховный суд ДНР вынес обвинительный приговор украинскому боевику Виталию Прокопчуку — он признан виновным в совершении убийств и покушений на мирных жителей Мариуполя. Об этом сообщает СК России в Telegram-канале.
Националисту из 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ вменяется три статьи УК. Это «Жестокое обращение с гражданскими и применение запрещенных методов борьбы», «Совершенное группой лиц убийство, мотивированное политической и идеологической ненавистью», а также «Покушение на убийство».
По версии следствия, боевик весной прошлого года в составе бригады был направлен в Мариуполь. Украинское командование поставило перед ними задачу удерживать контроль над городом насильственными методами, в том числе путем убийства мирного населения.
В один из дней своего пребывания в Мариуполе он встретил безоружного мужчину, не принимавшего участие в вооруженных действиях. Прокопчук выстрелил в него минимум два раза из ручного пулемета, в результате чего пострадавший умер.
Спустя несколько минут он убил еще одного гражданского. Свои действия он мотивировал предположениями о том, что они придерживались пророссийской позиции и поддерживали СВО. Известно, что Прокопчук совершил выстрел в еще одного гражданского, однако тот сумел спастись и скрыться.
Следствие опросило сослуживцев боевика и жителей Мариуполя. Они дали показания, которые подтвердили причастность Прокопчука к совершению тяжких преступлений.
Собранная доказательная база оказалась достаточной для вынесения приговора. Суд постановил, что следующие 25 лет боевик проведет в колонии строгого режима — сам Прокопчук причастность к содеянному подтвердил.
Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.
Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Запорожской области за помощь террористам задержан гражданин Украины.
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