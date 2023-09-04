В Запорожской области за помощь террористам задержан гражданин Украины

В Запорожской области пресечена деятельность гражданина Украины, готовившего бомбы для группы диверсантов. Сотрудники ФСБ задержали злоумышленника и его сообщников. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выяснилось, что 55-летний мужчина собирал самодельные взрывные устройства и передавал их группе диверсантов, действовавших на территории региона. С помощью этих бомб преступники совершили теракт в отношении сотрудников полиции и администрации Запорожской области.

«Члены преступной группы задержаны, следственным отделом УФСБ России по Запорожской области в их отношении возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 205 „Террористический акт“ УК России», — рассказали в пресс-службе ФСБ.

В доме украинца в Херсонской области также обнаружены пять килограммов взрывчатых веществ и другие части для изготовления самодельных бомб. Ему предъявлено обвинение по факту покушения на преступление совершение теракта группой лиц по предварительному сговору.

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